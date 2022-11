De 17-jarige jongen die sinds donderdag 10 november niet meer gezien was, is terecht. Dat laat de politie weten.

Gisteren deed de eenheid een oproep in de hoop de jongen, die voor het laatst op het Amstelstation gezien was, te vinden. De politie meldt dat de jongen in goede gezondheid is. Hij is inmiddels weer thuis.