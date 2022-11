Kale en Kokkie begrijpen niet dat Schreuder nog trainer is: "Dieptepunt tussen hem en spelers"

Dankzij het gelijkspel tegen FC Emmen staat Ajax drie punten achter op Feyenoord. De Amsterdammers staan daarnaast op gelijke hoogte met PSV en maar één punt boven AZ, een situatie die niet vaak voorkomt. Voor Kale en Kokkie is het dan ook niet te begrijpen dat Alfred Schreuder nog de coach van Ajax is.

"Je hebt jezelf ontzettend voor lul gezet in de tweede helft", begint Kokkie over de wedstrijd in Emmen van afgelopen zaterdag. "Dat doen ze al een paar weken." Volgens Kokkie waren er maar twee spelers die een goede wedstrijd hebben gespeeld. "Dat waren Berghuis en Tadic. Iedereen zeikt op Tadic, maar hij geeft wel twee assists."

Volgens het duo is de wisselwerking tussen de spelersgroep en Schreuder op een dieptepunt. Kale en Kokkie begrijpen niet dat algemeen directeur Edwin van der Sar niets van zich laat horen. "Hij moet eens individueel met spelers gaan praten. Ik denk dat de spelers doodongelukkig zijn. De ene omdat hij steeds op een verkeerde plek moet spelen, de ander omdat hij constant gewisseld wordt. "