Strafeis 18 jaar valt overvallers Schöne Edelmetaal rauw op het dak: "Dat is 16 jaar effectief zitten"

Een zwaar bewapend internationaal commando dat over de grens op oorlogspad ging. Het Openbaar Ministerie liet er vandaag geen misverstand over bestaan waarom het zeven van de acht verdachten voor de overval op het waardetransport voor lange tijd achter de tralies wil.

"Vanuit Frankrijk en België gingen deze verdachten op pad naar Nederland om een grote slag te slaan. Auto's vol geladen met mannen en wapens. Men ging over de grens op oorlogspad", aldus de officier van justitie vandaag in de rechtbank aan de Parnassusweg tijdens haar requisitoir.



Naast het medeplegen van de gewapende overval, is het vooral de poging doodslag op twaalf agenten die de strafeis doet oplopen. Tijdens de overval en vooral tijdens de daaropvolgende wildwest-achtervolging naar Broek in Waterland, hebben de mannen volgens justitie met hun automatische wapens gericht op de politie geschoten.