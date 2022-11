Groot onderhoud in Tuindorp Oostzaan: "Irritant: je kunt nergens meer in, nergens meer uit"

In 'het dorp', hoe Tuindorp Oostzaan ook wel wordt genoemd, zijn grootschalige werkzaamheden. De straten in dit gebied in Noord worden vernieuwd en kabels en leidingen worden vervangen. Uitvoerder Michel de Waal vertelt in Het Verkeer hoe ze het gebied veiliger en klimaatbestendiger gaan maken.

Er vindt grootschalig onderhoud plaats in Tuindorp Oostzaan. In het hele westelijke gedeelte worden de straten vernieuwd en zijn er ondergrondse werkzaamheden. Eerst worden de gasleidingen, het riool en de stroomkabels vervangen volgens uitvoerder Michel de Waal. "Daarna komen wij voor het grote onderhoud om de straat opnieuw in te richten."

Klimaatbestendiger en veiliger Bij het opnieuw inrichten van de straat wordt de wijk ook meteen klimaatbestendiger gemaakt. Er wordt meer groen aangebracht en er komt minder plaats voor verharding. Dit gaat wel ten koste van een aantal parkeerplaatsen, volgens Van Waal. Toch is het nodig om de wijk te vergroenen. "Wij zullen meer bosschage, bomen of grassen aanbrengen, waardoor het water meer de grond in gaat", legt hij uit. Ook moet het gebied veiliger worden. "Dit doen we door drempels aan te brengen en het asfalt eruit te halen, zodat het minder een racebaan wordt." In ruil voor het asfalt worden klinkers aangelegd. En dat is hard nodig volgens een joggende voorbijganger. "We zien het voorbij razen", vertelt hij. "Soms rijden ze echt bespottelijk hard."

Werkzaamheden Tuindorp Oostzaan - AT5

Overlast voor bewoners Van Waal vertelt dat bewoners ongeveer zes weken niet voor de deur kunnen parkeren. "We pakken het werk straat voor straat aan." Qua geluidsoverlast zullen bewoners volgens Van Waal vooral last hebben van de trilplaat. "De rest van de spullen zijn elektrisch, dus die maken minder geluid."

"Ze pakken het helemaal verkeerd aan", vertelt een buurtbewoonster die de hond uitlaat. Ze woont al 51 jaar in haar geliefde wijk, maar kan door de werkzaamheden met haar rollator niet overal meer goed langs. "Ze moeten toch zorgen dat mensen in het dorp kunnen lopen zoals ze willen." Ook missen sommige buurtbewoners de parkeerplekken. "De straat ligt bij mijn huis een paar weken open, dus mijn auto moet steeds ergens anders staan." Ook een andere buurtbewoner heeft moeite met het vinden van een parkeerplek. "Mensen uit straten waar ze bezig zijn, parkeren uiteraard in andere straten. Je loopt risico dat als je nu met de auto gaat en je komt terug, dan is je plekje weg."

Verkeershinder werkzaamheden Het auto- en fietsverkeer wordt omgeleid met borden. Voor voetgangers en afstappende fietsers liggen er loopschotten langs het werk. De werkzaamheden zullen naar verwachting rond de kerst 2024 klaar zijn.