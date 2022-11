Een avondje uit betekent voor Merel ook een avondje geld besparen

Hoge energiekosten, gierende inflatie en dus sterk stijgende prijzen; steeds meer mensen worden de dupe van de koopkrachtcrisis. We volgen de komende weken Amsterdammers in het dagelijks leven. Hoe knopen zij de eindjes aan elkaar? Vandaag vertelt Merel hoe ze met de krappe beurs haar hobby's uitzoekt.

Ze mag dan in de bijstand zitten, maar wie haar kent, weet: Merel uit de Vogelbuurt heeft het druk. Heel druk. Als ze niet bezig is met Red Amsterdam Noord, zet ze zich in voor een voedselbank of staat ze een vriend in nood bij.

Tijd voor zichzelf neemt ze ook. Dat is nog knap lastig, want hobby's kunnen geld kosten. Maar bij genoeg buurthuizen bieden onderdak aan Amsterdammers die een avondje bij elkaar willen komen. Zoals damesbreiclub Sticht 'n Bitch, onderdeel van een wereldwijd netwerk van handwerkclubjes. Bijkomend voordeel: zo hoef je een avondje niet te stoken.