Ajax verlengt contract van coach John Heitinga

Ajax verlengt contract John Heitinga Ajax heeft overeenstemming bereikt met John Heitinga over de verlenging van zijn contract, dat liep tot en met 30 juni 2023. De nieuwe overeenkomst van de trainer van Jong Ajax gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli 2022 en heeft een looptijd tot en met 30 juni 2025.

John Heitinga is sinds de zomer van 2021 hoofdtrainer van het beloftenelftal van Ajax. Hij doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en speelde zeven seizoenen in het eerste. Daarna speelde hij voor Atlético Madrid, Everton, Fulham en Hertha BSC en keerde Heitinga in 2015 terug bij Ajax.

Een jaar later stopte hij met voetballen, maar bleef hij bij Ajax. Hij had verschillende trainersfuncties binnen de jeugdopleiding en was in het seizoen 2016/2017 assistent van Marcel Keizer bij Jong Ajax. Tussen 2017 en 2021 trainde Heitinga het hoogste jeugdteam van Ajax, de huidige O18.

In zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaalde voetbal eindigde Jong Ajax op een zevende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Het leverde Heitinga een nominatie op voor de prijs van beste trainer van de Eerste Divisie. Daarnaast zag Heitinga sinds zijn aantreden als hoofdtrainer zestien jeugdspelers hun profdebuut maken in Jong Ajax en maakten vijf spelers uit de selectie van Jong Ajax hun eerste minuten in Ajax 1.

John Heitinga: "Deze verlenging maakt mij trots en bovendien ben ik blij met het vertrouwen dat de club daarmee in mij uitspreekt. De nieuwe verbintenis geeft mij de ruimte om ook mijzelf nog verder te ontwikkelen als trainer bij de club waar het voor mij allemaal begonnen is."