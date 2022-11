Overval op avondwinkel aan de Jan van Galenstraat

Woensdagavond rond 18.20 uur is een avondwinkel op de Jan van Galenstraat in West overvallen. Het personeel werd door de overvaller bedreigd met een steekwapen.

De overvaller is hierna gevlucht. Er raakte niemand gewond. Burgernet werd ingeschakeld in een poging de dader te vinden, maar die actie werd na een uur afgesloten. De verdachte is een blanke man van een jaar of 20, hij droeg een zwarte regenjas, een trainingsbroek met blote enkels en yeezy-schoenen.