Fietspad Rozenburglaan aangepakt: "Je zat de hele tijd te shaken met je stuur"

De Rozenburglaan in Oost, tussen de Kruislaan en de brug over de Ringvaart, wordt aangepakt. Eerst zijn de fietspaden en stoepen vernieuwd. Nu gaan ze ook de weg opnieuw asfalteren en de bushaltes toegankelijker maken. In Het Verkeer kijken we hoe ze hier te werk gaan.

AT5

Voor veel Amsterdammers vormt de Rozenburglaan een belangrijke verbinding tussen de stad en Diemen. De fietspaden en de stoepen zijn als eerste aangepakt, vertelt directievoerder Luc van Beuzekom. "Op het fietspad is inmiddels het asfalt aangebracht en de bermen moeten nog worden afgewerkt." Nu gaan ze de bushaltes toegankelijk maken voor mensen met een visuele en lichamelijke beperking. Daarna wordt de rijbaan aangepakt. "Hier gaat ook het asfalt eraf en wordt er wat straatwerk vernieuwd. Uiteindelijk komt er weer een nieuwe asfaltdeklaag overheen."

Tegelzetter Jeroen

Voorbijgangers zijn blij dat het fietspad is aangepakt. "Je had heel veel last van die wortels van de bomen", vertelt een fietser. "Je zat de hele tijd te shaken met je stuur." Ook vinden anderen dat het pas geasfalteerde fietspad er mooi bij ligt. Maar volgens een voorbijganger ziet het rode nieuwe asfalt er wel erg glad uit. Projectleider Pieter de Groot kan haar geruststellen. "Het asfalt is nu vochtig door de regen en dan lijkt het alsof het glad is, maar dat is het niet. Je moet natuurlijk wel oppassen voor de bladeren, die zijn wel glad."

Regen regen en nog eens regen Ondanks de regen heerst er een goede sfeer op het bouwterrein. Tegelzetter Jeroen is bezig met het betegelen van de nieuwe bushalte. Hij gebruikt een apparaat waardoor het werk fysiek wat minder zwaar is. ''Het apparaat neemt de tegels op door middel van vacuüm. Daarmee verleggen we de tegels." Na zo'n 80 tot 100 vierkante meter per dag te hebben betegeld gaat Jeroen met een trots gevoel naar huis, vertelt hij. Ook de verkeersregelaars laten zich niet tegenhouden door een regenbui. "Ik sta in de regen en in de kou, maar ik vind mijn werk leuk om te doen", vertelt één van hen lachend. "Het is het risico van je vak, hè!"

Omleidingen Auto's De rijbaan is afgesloten voor auto's. Met borden wordt de omleidingsroute aangegeven. Begraafplaats De Nieuwe Ooster is vanaf de Kruislaan bereikbaar, behalve op woensdag 30 november. Dan wordt de weg geasfalteerd. Openbaar vervoer Bus 41 wordt omgeleid via de Middenweg en de A10. Fietsers Fietsverkeer van en naar de stad wordt met borden omgeleid via de Weesperzijde/Drieburgpad en de Kruislaan.

Het afvalpunt Rozenburglaan en Stadswerken Oost zijn bereikbaar voor fietsers via de Zaaiersweg.

De rotonde Rozenburglaan / Zaaiersweg blijft bereikbaar. Voetgangers Voetgangers worden omgeleid op plekken waar ze niet langs het werk kunnen.

Werkzaamheden tot begin december De werkzaamheden op de Rozenburglaan duren nog tot en met 2 december. ''Dan gaat de weg weer open voor al het verkeer'', sluit Van Beuzekom af.