Halsema pareert kritiek op aanpak Top 400: "Sterk instrument"

In een brief van negen kantjes heeft burgemeester Halsema gereageerd op de kritiek die er is op de aanpak van de Top 400. Dat is een lijst met daarop namen van Amsterdamse jongeren die dreigen af te glijden in de serieuze criminaliteit. De aanpak zou jongeren op basis van lichte vergrijpen en zelfs zonder politie-antecedenten op de lijst zetten, stigmatiserend werken, ouders onvoldoende betrekken en te veel nadruk leggen op repressie. Halsema is het niet eens met de kritiek, ze noemt de aanpak een sterk instrument om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit komen.

In een onderzoeksrapport roept een aantal organisaties op om te stoppen met de Top 400-aanpak. Maar dat gaat niet gebeuren als het aan de burgemeester ligt, volgens haar is de aanpak wel nauwkeurig. "Als gemeente, veiligheids- en zorgpartners zoeken we doorlopend naar de balans tussen niet onnodig ingrijpen en niet te lang wachten met ingrijpen als jongeren dreigen af te glijden in criminaliteit. In de berichtgeving van de laatste dagen werd gesteld dat die balans op dit moment zou doorslaan naar te vroeg ingrijpen. Die mening deel ik niet." Blikje cola De Top 400 is, zo schrijft de burgemeester, nadrukkelijk niet bedoeld voor de jongeren die alleen puberaal gedrag vertonen of overlast geven. "Het beeld dat in sommige mediaberichten werd neergezet dat je in de Top 400-aanpak komt ‘voor het stelen van een blikje cola’ is niet terecht." Halsema, voorzitter van de Stuurgroep Veiligheid en Zorg, schrijft dat door de wetenschap is bewezen dat een combinatie van factoren het risico verhoogt op crimineel gedrag later verhoogd. "Ook weten we dat integraal samenwerken tussen veiligheid en zorg de beste kans geeft op het voorkomen dat jongeren afglijden." Volgens de burgemeester kan de Top 400 het verschil maken tussen een uitzichtloze toekomst in de criminaliteit en een positieve toekomst. "Als partners staan wij daarvoor. Het tegengaan van recidive en het verbeteren van het toekomstperspectief van de jongere zijn daarbij steeds ons doel. Dat we moeten werken op transparante wijze en met oog voor mensen onderschrijven wij ook. Wij werken eraan om onze aanpak op dat vlak verder te verbeteren." De reactie op de belangrijkste kritiekpunten kun je hier lezen.

Hoe gaat de aanpak van de Top 400? De Top 400 is een persoonsgerichte aanpak voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar die al meermaals door de politie zijn aangehouden als verdachte van een misdrijf, en bij wie bovendien meerdere zorgelijke signalen zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld verzuim van school, deel zijn van een geprioriteerde jeugdgroep en situaties van huiselijk geweld. Over deze jongeren bestaat de vrees dat zij zonder ingrijpen verder afglijden in de criminaliteit. In de Top 400 werken de gemeente samen met ongeveer veertig partners uit de werelden van veiligheid, zorg en sociaal domein. Dit doen zij in het ‘Actiecentrum Veiligheid en Zorg’, het AcVZ. Veertien van deze partners leveren ‘regisseurs’, die de inzet van alle bij een jongere betrokken partijen overzien, dit verbinden in één op maat gemaakt plan van aanpak en alle interventies op elkaar afstemmen. Ook ouders en bijvoorbeeld een betrokken sportdocent kunnen bijdragen aan het plan van aanpak. De Top 400 heeft drie doelstellingen:

1) het terugdringen van recidive (vooral van high impact crime delicten, zoals straatroven, inbraken en overvallen) en daarmee het beschermen van de samenleving,

2) het verbeteren van het toekomstperspectief van de betreffende jongere en

3) het voorkomen van afglijden van minderjarige broertjes en zusjes in de criminaliteit. In de Top400 wordt ‘lik op stuk’ gecombineerd met interventies die de motivatie tot gedragsverandering en het perspectief vergroten.