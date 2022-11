Sluipweg bij Diemen melkkoe: 7800 euro aan boetes door slimme truc

Op de Diemerpolderweg bij Diemen is in 2021 voor bijna 8000 euro aan boetes uitgedeeld. De weg mag tijdens de spits alleen gebruikt worden door bestemmingsverkeer. Eén agent wist dankzij een listig excuus veel boetes uit te schrijven, maar de rechter zet nu een streep door zijn tactiek.

"Dat verbod is al heel lang van kracht", vertelt een woordvoerder van de gemeente Diemen. "Het is bedoeld om sluipverkeer te voorkomen, vooral richting Muiden. In de avondspits is het druk op de A1 en de A9 en via de Diemerpolderweg en de Maxisweg kan je op deze manier de drukte van knooppunt Diemen vermijden."

De Diemerpolderweg loopt parallel aan de A1, over het Amsterdam-Rijnkanaal. De zogeheten geslotenverklaring die op deze weg op doordeweekse avonden geldt, staat aangegeven op twee borden aan het begin van de weg, vlakbij knooppunt Diemen. Overtreding kost een automobilist in totaal 104 euro: 95 euro boete plus 9 euro administratiekosten.

"Onmogelijk." Mitchell uit Amsterdam weet nog precies wat zijn eerste gedachte was toen hij een boete op de mat zag liggen voor het rijden op de Diemerpolderweg. "Ik weet nog wel dat ik er reed, daar ging het me niet om. Maar ik ben daar helemaal niet staande gehouden door een agent. En dat is wat ze meestal doen, toch?"

Al staan de borden goed in het zicht, toch rijd je er gemakkelijk langs. "Je moet het maar net weten", zegt jurist Nick Voorbach. Zijn bedrijf verkeersboete.nl staat weggebruikers bij die hun boete willen aanvechten. "En voor dit specifieke stuk op de Diemerpolderweg ben ik heel vaak benaderd." Vooral van mensen die, net als Mitchell, niet zijn aangesproken door een agent.

Takelwagen

"In 2021 zijn daar tientallen boetes uitgedeeld voor het doorrijden tijdens de spits", vertelt een woordvoerster van het OM desgevraagd. "Zeventien keer heeft een agent toen ook de automobilist staande gehouden en de boete uitgedeeld. Alle overige keren is de boete uitgedeeld op kenteken." 'Op kenteken' betekent dat een agent het nummerbord heeft geregistreerd en vervolgens niet achter de automobilist is aangereden.

Op de Diemerpolderweg is dat in één jaar tijd maar liefst 75 keer gebeurd. "In vergelijking met het aantal fysieke staandehoudingen is dat fors", erkent de woordvoerster. Maar, benadrukt ze: "Het mág wel. Maar alleen als de agent een goede reden heeft. Het is aan de rechter om te besluiten of de reden goed genoeg is."

Nick Voorbach kent die reden naar eigen zeggen: "Ik heb deze zaak nu vier keer uitgevochten voor de rechter en elke keer gaat het om dezelfde agent. Deze agent rijdt in een takelwagen en ging, nadat zijn dienst erop zat, richting de Diemerpolderweg. Om daar te staan posten. Daar heeft hij op die manier een flink aantal boetes uitgeschreven." De reden dat hij er niet achteraan reed, was volgens Voorbach altijd dezelfde. "Zijn verklaring was: tsja, in die logge takelwagen kan ik toch niet de achtervolging inzetten?" Een ander argument dat de agent inbracht: er reden zóveel mensen door, dat het simpelweg geen doen was om telkens erachteraan te gaan.