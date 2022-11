Homoseksueel stel mishandeld na opmerking over rijgedrag

Een 68-jarige man die afgelopen zondag met zijn partner rond 18.15 uur op Meer en Vaart in Osdorp liep en een automobilist aansprak op zijn rijgedrag is door de bestuurder zwaar mishandeld. Het slachtoffer laat via Pink Nieuw-West op Facebook weten dat het om anti lhbtq-geweld gaat. Hij is geslagen en geduwd en ze werden uitgescholden voor 'vuile homo's'. De verwondingen waren zo ernstig dat de man naar het ziekenhuis moest voor behandeling.