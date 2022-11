97-jarige man slachtoffer van wisseltruc door neppe PostNL-bezorger

Het hoogbejaarde slachtoffer en zijn vrouw zijn op 20 juni in hun woning in Nieuw-West als de deurbel gaat. Een onbekende man in PostNL kleding vertelt een brief te hebben voor het slachtoffer, en overdondert de 97-jarige man met een lang verhaal. De onbekende man geeft aan de bankpas van het slachtoffer nodig te hebben voor hij de brief kan openen. De man geeft zijn bankpas, waarna de onbekende man die door een machine haalt. Het slachtoffer krijgt hierna zijn bankpas terug, althans dat denkt hij.

Wisseltruc

Nadat de bankpas door de machine is gehaald, past de onbekende man een wisseltruc toe. Het slachtoffer denkt zijn eigen pas terug te hebben, maar in werkelijkheid is de bankpas omgewisseld met een ander. Direct na het openen van de brief voelt het slachtoffer dat er iets niet klopt, de brief bevat namelijk geen belangrijke inhoud. En dat vermoeden blijkt te kloppen: even later krijgt het slachtoffer een telefoontje van de bank en wordt duidelijk dat er voor ongeveer 1000 euro is opgenomen bij verschillende geldautomaten en winkels in de omgeving van het Osdorpplein.