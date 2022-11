Het WK is in aantocht. Ajax heeft een paar weken de tijd om de boel weer op de rails te krijgen, maar Kale & Kokkie nemen geen pauze. Ze houden de ontwikkelingen in de Johan Cruijff Arena in de gaten, én volgen de verrichtingen van onze Ajacieden in Qatar - hopelijk tot aan de finale. "Er zijn 11 spelers op het WK, hoe gaat Schreuder hier in godsnaam de boel repareren?"