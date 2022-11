Raad geschokt over fout preventief fouilleren: "Keiharde klap in het gezicht van onze jongeren"

"In eerste plaats leef ik enorm mee met alle jongeren van het jongerencentrum. Het is echt heftig wat er is gebeurd", reageert Fatihya Abdi van de Partij van de Arbeid op het voorval. "Voor de PvdA is het vertrouwen in de diensten essentieel, dit blijkt nu ernstig beschadigd. De driehoek heeft goed ingegrepen om de proef per direct te eindigen, maar het onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren is belangrijk." Volgens Abdi is er een 'goed gesprek' nodig tussen de raad en de driehoek over hoe het vertrouwen weer terug kan komen.

Ook coalitiepartij D66 vindt het 'vreselijk' wat de jongeren in het centrum is overkomen. "Het is goed dat de burgemeester meteen verstandig en daadkrachtig ingrijpt door de proef per direct en definitief te beëindigen", zo laat de partij weten.

GroenLinks, de derde coalitiepartij, is ook niet te spreken over de gebeurtenis in het jongerencentrum. "Deze actie van de politie is onacceptabel", aldus raadslid Imane Nadif. "Er is snel ingegrepen en de proef is per direct beëindigd. Plekken waar jongeren terecht kunnen en zich veilig kunnen voelen zijn belangrijk, dit had nooit mogen gebeuren."