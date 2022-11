Wethouder noemt kritiek oud-enquêtevoorzitter N/Z-lijn 'voorbarig': "We hebben veel lessen geleerd"

Maar volgens Van der Horst gaat het stadsbestuur nu juist heel behoedzaam te werk, en zijn er nog geen concrete besluiten genomen. "We gaan nu een verkenning in", zegt Van der Horst over die procedure, "en onderdeel van die verkenning is juist ook om de risico's goed in kaart te brengen en daar nu hele goede afspraken over te maken."

Maurice Limmen, voorzitter van de enquêtecommissie die onderzoek deed naar de grote kostenoverschrijdingen bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn, waarschuwde eerder deze week dat Amsterdam dezelfde fouten dreigt te gaan maken. Volgens Limmen loopt het stadsbestuur te hard van stapel, en heeft het nu eigenlijk al het signaal afgegeven dat die verlenging er gaat komen. "Voor je het weet gaan coalitiepartijen zeggen, ja dat vinden wij ook, en dan ben je eigenlijk al een heel eind in de fuik gezwommen. Terwijl één van de lessen uit de aanleg van de Noord/Zuidlijn nou juist is: je moet in een keer het gehele besluit nemen waarbij je ook het geheel kan overzien", aldus de oud-enquêtevoorzitter.

Want afspraken over wie voor wat gaat opdraaien als er toch kosten worden overschreden zijn er nu nog niet. Limmen daarover eerder deze week: "Idealiter zou je als gemeente in een positie zitten dat je met marktpartijen praat van; we overwegen om die lijn door te trekken, maar we willen weten wat het kost, en we willen weten in de richting van het Rijk wat er gebeurt bij kostenoverschrijdingen. Dat is heel belangrijk. Dat is op dit moment zoals ik het nu begrijp nog niet duidelijk."

Maar volgens Van der Horst wordt daar nu juist uitgebreid de tijd voor genomen. "Op dit moment hebben we gezegd dat we de komende tijd, als alle risico's in kaart zijn gebracht met die verkenning, dat we daar dan scherpe afspraken over moeten maken. We hebben nu nog niet gezegd dat we echt gaan bouwen, we moeten nu eerst die verkenningen gaan doen, welk traject gaan we doen, en dan moeten we het echt met elkaar hebben over de risicoverdeling. Daar hebben we nu twee à drie jaar de tijd voor om dat goed te gaan regelen."

En dan zullen zeker niet alle eventuele overschrijdingen door Amsterdam betaald gaan worden zoals dat bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn wél het geval was, verzekert Van der Horst. "We gaan niet alle risico's bij de regio leggen. En dat is ook in de spelregels met het Rijk tegenwoordig heel erg verbeterd, juist door al die lessen die geleerd zijn bij de Noord/Zuidlijn. Dat gaat nu in stapjes, waarbij de risisco's steeds op tafel liggen. Ik hoop dat dit een andere Noord/Zuidlijn gaat worden dan de vorige: daar waken wij voor."

In de uitzending van Park Politiek gaat Van der Horst ook nog in op de vraag of de bruggen over het IJ er nu wél of niet komen en hoe de stad de komende jaren de bruggen en kades gaat opknappen. Bekijk de hele uitzending hierboven.