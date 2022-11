Bij het terrein van een schooltuin aan de Dr. H. Colijnstraat in Nieuw-West is vanavond een brand uitgebroken in een schuur. Door de flinke rookontwikkeling raadt de brandweer omwonenden aan om ramen en deuren te sluiten.

Brand bij schooltuin in Geuzenveld Inter Visual Studio / Stefan Roode

De brand in de schuur ontstond rond 18.35 uur. In de schuur staan normaal gesproken in de zomer dieren, maar vanwege de tijd van het jaar zijn de dieren niet aanwezig op het terrein. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er geen gewonden zijn gevallen bij de brand.

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Volgens de woordvoerder was de schuur niet meer te redden.