Eerste boete voor vakantieverhuur met ruim 60 procent verlaagd

De verlaging van de kosten van de boetes geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober vorig jaar. Daardoor moet de gemeente 77 overtreders van de vakantieverhuur-regels gedeeltelijk terugbetalen. Voor 44 overtreders van vóór die periode geldt ook de coulanceregeling. Volgens wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) moet dat handmatig worden gedaan en is de verwachting dat dit in het eerste kwartaal van 2023 is afgerond.

Registratienummers

In de stad gelden strenge regels voor de vakantieverhuur van woningen. Zo mag een woning als vakantieverhuur maar 60 dagen per jaar worden verhuurd. Daar werd volgens de gemeente te makkelijk mee gefraudeerd, daarom moeten vanaf 2021 de verhuurders een registratienummer bij de advertentie plaatsen. De gemeente handhaaft daarop en wie een administratieve overtreding maakt, kan vervolgens een boete op de mat verwachten.

In juni van dit jaar besloot de gemeente om voorlopig te stoppen met het uitdelen van boetes. De gemeente ontving namelijk meerdere berichten dat Amsterdammers hoge boetes hadden ontvangen vanwege administratieve fouten. In een reportage die AT5 vorige zomer maakte, is te zien dat het verhuurders inderdaad duur kan komen te staan als ze de regels overtreden. Een woordvoerder van de wethouder laat weten dat na de verlaging de gemeente weer boetes gaat uitschrijven.

In 2019 maakte AT5 een reportage over met welk gemak er kan worden gefraudeerd op Airbnb. Het onderzoek werd genomineerd voor De Tegel, de belangrijkste prijs voor journalistiek werk in Nederland, in de categorie regionaal nieuws.