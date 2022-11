47-jarige man bestolen van duur horloge aan het Frederiksplein

In september wordt een 47-jarige man het slachtoffer van een straatroof aan het Frederiksplein. Hierbij wordt hij door meerdere mannen aangevallen en bestolen van zijn horloge. De politie is nog altijd op zoek naar één van deze mannen. Deze week in Bureau 020 beeld van de verdachte.

Op maandag 19 september komt het slachtoffer rond 19:00 een pand uitgelopen en steekt de straat over in de richting van zijn fiets aan het Frederiksplein. Op het moment dat hij zijn fiets van het slot haalt wordt hij vastgegrepen door een onbekende man en naar achter getrokken. Het kostbare horloge dat hij om zijn pols draagt, valt hierbij op de grond.

Als het slachtoffer zich uit de greep van de man probeert te ontrukken staan er nog twee mannen voor zijn neus. Een van hen pakt hem vast terwijl de ander het horloge van de grond raapt. Twee mannen, waaronder de verdachte die nu gezocht wordt, rennen vervolgens weg in de richting van de Amstel. Het slachtoffer zet de achtervolging in, maar zijn horloge krijgt hij niet meer te pakken. Wel kan, met behulp van een omstander, één van de mannen worden vastgepakt en worden overgedragen aan de politie.

De verdachte naar wie nu wordt gezocht valt op door zijn witte sneakers, heeft een lichtgetinte huidskleur, donker kort haar, draagt een donkerkleurige jas, een zwarte broek met vegen of gaten en heeft een bril. Hij bleek, samen met nog twee andere mannen, al in het bijzijn van het slachtoffer te zijn op het moment dat deze het pand binnenliep. Niet veel later, als het slachtoffer weer naar buiten loopt, slaan de mannen dus toe.

12 duizend euro

"Een straatroof meemaken is natuurlijk ontzettend heftig", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Dit slachtoffer werd door meerdere mannen met geweld belaagd en vervolgens bestolen. Wat deze zaak extra vervelend maakt, is dat dat gestolen horloge ontzettend kostbaar is en ruim 12 duizend euro waard is. Wij zijn dus op zoek naar die man op de beelden. Ken of herken je hem of heb je andere informatie over deze zaak? Neem dan snel contact met ons op."