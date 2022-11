Hotel aan Witte de Withstraat met een vuurwapen overvallen

Een hotel aan de Witte de Withstraat in West is door een man met een vuurwapen vannacht overvallen. De verdachte is gevlucht in een nog onbekende richting. Bij de overval vielen geen gewonden.

De overval vond plaats rond 03.15. De man kwam het hotel in de Chassébuurt binnen en bedreigde vervolgens een medewerker met een vuurwapen en eiste geld. Hij is daarna met een onbekend geldbedrag gevlucht. Volgens de politie is de man ongeveer 1.78 meter lang en heeft hij een tenger postuur. Daarnaast droeg hij zwarte kleding.

De recherche heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen of mensen die iets meer weten zich te melden. Ook omwonenden met een dashcam of videodeurbel worden gevraagd om de beelden te delen met de politie.