Amsterdam: laagvlieger op gebied van milieu, maar wel beste in mobiliteit

Amsterdam is heel veel, maar de gezondste stad van het land is het zeker niet. Dat blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursorganisatie Arcadis. Zij deden onderzoek naar de gezondheid van 20 steden in Nederland. Wat blijkt? Amsterdam scoort erg slecht op het gebied van milieu en buitenruimte. Op mobiliteit scoort de stad wel het hoogst.