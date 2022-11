Deze week gratis hiv-zelftesten op te halen in de stad

Het initiatief is van de Amsterdamse GGD en de gemeente en staat in het teken van de European Testing Week. Daarin wordt extra aandacht wordt gevraagd op het stigma en het belang van testen op hiv. Amsterdam heeft de ambitie uitgesproken om het aantal hiv-infecties in de stad in 2026 terug te brengen naar nul.

Voorkomen

Volgens de gezondheidsdienst kan dat doel gehaald worden als mensen die hiv hebben opgelopen op tijd gediagnosticeerd worden, zodat voorkomen kan worden dat ze het virus aan anderen overdragen.

Op dit moment worden er jaarlijks nog 150 Amsterdammers geïnfecteerd met hiv. De meeste infecties komen voor bij mannen die seks hebben met mannen, transgender personen en ongedocumenteerden. Volgens de GGD is het bij andere bekende doelgroepen, zoals sekswerkers of mensen die drugs injecteren, al gelukt om hiv-infecties te stoppen.

Stigma

De GGD deed ook onderzoek naar het stigma rond hiv. Daaruit zou blijken dat de vooroordelen kunnen leiden tot angst om geen baan te kunnen krijgen of angst om door de partner te worden verlaten. Ook laten hetero-mannen zich niet laten testen omdat ze denken dat het virus alleen voorkomt onder mannen die seks hebben met mannen.

De zelftesten zijn bij verschillende corona-vaccinatielocaties in de stad op te halen. Een test laten afnemen kan tijdens een spreekuur met de huisarts.

PrEP

Eerder maakte de gemeente al bekend dat er de komende twee jaar 250 duizend euro in PrEP-behandelingen, waarmee je een hiv-infectie kunt voorkomen, wordt geïnvesteerd. Dat betekent dat op dit moment 200 mensen zo'n behandeling kunnen krijgen. Het zal de wachtlijst die er is op het middel bij lange na niet wegwerken: op dit moment wachten 1600 mensen op de medicatie.