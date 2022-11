Stad NL V Surinamer George (69) hoopt na 25 jaar alsnog op verblijfsvergunning

De 69-jarige George woont al 25 jaar in Nederland. Hij heeft geen huis, geen uitkering en geen bankrekening. Ook mag hij geen opleiding volgen, laat staan werken. George is één van de ongeveer duizend ongedocumenteerde Surinamers in Amsterdam. Van wie de Nederlandse identiteit – dóór Nederland – werd afgepakt toen Suriname in 1975 de onafhankelijkheid uitriep. "Ik wil soms huilen omdat ik niets heb kunnen opbouwen."

George kwam in 1997 naar Nederland. Zijn familie achterna. "Ik heb drie dochters, een zoon en tien kleinkinderen." Allemaal hebben ze een Nederlands paspoort. Maar 'opa' nog steeds niet. George verloor als jonge man zijn Nederlandse identiteit op het moment dat Suriname onafhankelijk werd. Eenmaal in Nederland lukte het hem niet om een paspoort te krijgen. "Ik wilde graag scholing krijgen hier. Maar die kans heb ik nooit gehad. Overal hoorde ik 'George, je hebt geen burgerservicenummer, je hebt geen Nederlands paspoort'."

George is gek op zijn kinderen en kleinkinderen hier in Nederland - ze hebben bijna dagelijks contact - maar hij wil zijn familie niet te veel belasten. "Zolang ik me sterk voel, wil ik alles zelf doen." Dus treffen we hem in een inloophuis van de Regenboog Groep, midden in De Pijp. "Dit is mijn huis. Hier bivakkeer en slaap ik ook. Maar in het leven lukt het niet om alles zelf te doen. Zoals in mijn situatie." Brandbrief Wethouder Rutger Groot Wassink schreef begin deze maand een brief aan de Tweede Kamer. Daarin noemt hij de situatie van de ongedocumenteerde Surinamers 'inhumaan'. De wethouder wil dat mensen als George alsnog een verblijfsvergunning krijgen.

Uit de brief van wethouder Groot Wassink: 'Het wordt tijd dat het Rijk deze grove onrechtvaardigheid herstelt en deze mensen snel (weer) over de Nederlandse nationaliteit beschikken. Hierdoor kunnen zij werken aan perspectief en weer volwaardig aan onze samenleving deelnemen'

Eva Bezem is advocaat Vreemdelingenrecht. Zij knokt al jaren voor George en zijn lotgenoten. Bezem hoopt dat ze in Den Haag eindelijk actie gaan ondernemen en die duizend of meer ongedocumenteerde Surinamers na tientallen jaren alsnog een verblijfsvergunning geven. "Als het kabinet echt meent dat er excuses moeten komen voor het slavernijverleden – voor wat Nederland allemaal heeft aangericht in Suriname – dan is dit een hele concrete manier om die excuses echt waar te maken." Discriminerend En het hoeft volgens Bezem allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het gaat om een relatief kleine groep Surinamers. Bovendien bestaat er al regelgeving over de toelating van oud-Nederlanders, die regels moeten alleen wat worden aangepast. "De wetgeving die we nu hebben werkt in de praktijk als discriminerend omdat deze groep mensen er niet onder valt. Er wordt onterecht onderscheid gemaakt naar herkomst en kleur, omdat het nadrukkelijk niet de bedoeling was om een ex-kolonie onder deze wetgeving te laten vallen. Dat kan je nu niet meer zeggen. Dat is echt in strijd met onze internationale verplichtingen."

Quote "Ik wil iets doen voor de maatschappij, weet je?" George - ongedocumenteerde surinamer

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) heeft beloofd de kwestie snel intern op te zullen pakken. En dat geeft de 69-jarige George hoop. Misschien wordt hij op de valreep toch nog Nederlander. Beter laat dan nooit. "Als ik mag horen dat ik een verblijfsvergunning krijg: ik weet dat alles hier (wijst naar zijn hoofd, red.) nog helder is. Ik hoop tenminste dat ik nog word aangenomen bij de cursus die ik zou willen volgen: sociaal medewerker. Iets doen voor de maatschappij weet je?"