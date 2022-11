Opnieuw incident in Kinkerstraat: "Het is verschrikkelijk"

Het was vanochtend weer eens raak in de Kinkerstraat in West. Na een reeks overvallen en andere incidenten werd er dit keer een ramkraak gepleegd op een juwelier in de straat. Buurbewoners zijn er inmiddels wel een beetje klaar mee: "Het lijkt wel een wildwest."

De ramkraak vond rond 03.50 uur plaats. Opvallend is dat er op het moment op de Kinkerstraat werkzaamheden worden uitgevoerd, de ramkrakers hebben daardoor meerdere hekken moeten verplaatsen om bij de juwelier te komen.

De schade aan de winkel is groot en loopt in de tienduizenden euro's. Twee verdachten vluchtten na de ramkraak op een motorscooter richting de Willem de Zwijgerlaan gevlucht.

Beveiligers

Het is vaker onrustig in de Kinkerbuurt. Zo werd in oktober een geldautomaat in De Hallen opgeblazen en vond er begin deze maand een overval op een telefoonwinkel plaats. Twee weken geleden maakte stadsdeel West nog bekend beveiligers in te zetten om het veiligheidsgevoel in de buurt te versterken.

Buurtbewoners zijn sceptisch over het nut van de maatregelen. "Je voelt je helemaal niet meer veilig", vertelt iemand aan AT5. "Niet op straat, niet in de tram, nergens meer. Of je nou ondernemer bent of niet, je voelt je nergens meer veilig op dit moment.