Politie houdt 25-jarige Almeerder aan in zaak doodgeschoten Rodney Mijnals

De politie heeft in de zaak van de doodgeschoten Rodney Mijnals een 25-jarige man uit Almere aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Ook is er door de hoofdofficier van justitie een beloning van 20.000 euro voor informatie uitgeloofd, omdat er aanwijzingen zijn dat er nog meer personen bij de schietpartij zijn betrokken.

De 41-jarige Mijnals werd in februari doodgeschoten achter zijn huis in de Fizaeustraat in Oost. Twee mannen die ook uit Almere komen werden eerder aangehouden in de zaak. Eén van de Almeerders, een 21-jarige die in juni werd aangehouden, zit nog vast.

Sms-bom

De recherche doet al een lange tijd onderzoek naar de schietpartij. In mei kregen duizenden Amsterdammers een zogenoemde 'sms-bom' van de politie. Deze sms ging naar iedereen die rond het tijdstip van de schietpartij onder de dekking viel van een telefoonmast in de buurt.

Ook Bureau 020, het opsporingsprogramma van AT5, besteedde diezelfde week aandacht aan de zaak. De politie gaf destijds aan dat het op zoek was naar een specifiek voertuig dat de daders bij het incident zouden hebben gebruikt. Dit voertuig is inmiddels in beslag genomen.