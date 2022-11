Café de Zwart viert honderdjarig bestaan: "Het is thuiskomen"

Het is een plek die erom bekend stond schrijvers aan te trekken. Grote namen als Adri van der Heijden, culinair journalist Johannes van Dam en schrijver en essayist Joost Zwagerman dronken er regelmatig een drankje. Ook scheikundige en publicist André Klukhuhn komt er regelmatig en heeft zijn eigen tafel. "Het café bestaat 100 jaar en ik kom er een jaar of vijftig", vertelt hij. "We hebben van heel veel mensen afscheid moeten nemen. Dat waren allemaal mensen die deel uitmaakten van het gezelschap, maar het vult zich nu weer op een hele andere manier aan en dat is leuk. Dat is spannend."

Volgens hem heeft de plek nog altijd hetzelfde karakter. "Het zijn nog steeds veel schrijvers en journalisten", doelt hij op de bezoekers. "Daarmee hadden wij ook een bekend café in Amsterdam en dat is het eigenlijk gebleven. Dus dat is erg leuk."

Het café opende in 1921 de deuren, dus voor de oplettende teller betekent dat eigenlijk dat het 101-jarig bestaan. Door de coronapandemie kon die mijlpaal vorig jaar niet naar wens gevierd worden en dus is er gisteravond in stijl bij stil gestaan. Stamgast Loek Dikker, pianist en filmcomponist, maakte speciaal een lied en ook werd een boek gepresenteerd over het honderdjarig bestaan. Onno de Zwart, de kleinzoon van oprichter Willem de Zwart, nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Nieuwe eigenaar

Het café was lange tijd bezit van de familie De Zwart, maar nadat Onno de Zwart in 2000 stopte, draagt de eigenaar niet meer de familienaam. Twintig jaar lang werd het bestierd door Bram Volkers en Evelien van Huiten, maar inmiddels is het al twee jaar in nieuwe handen.

Onder de nieuwe eigenaars Jeroen van Huffel en zijn zus Mireille is café De Zwart meer en meer een kroeg geworden waar niet alleen de taalkunstenaars aan de bar zitten. Het publiek is meer gemengd dan dat het vroeger was, maar toch is het café onder Van Huffel de aantrekkingskracht op de beroepsgroep niet verloren. "Het is je vaste klantenkring die gelieerd is aan schrijven en uitgeven, in die hoek, en dat is leuk", geeft hij aan.

Van Huffel nam het café in 2020 over en geniet nog altijd van zijn keuze om zich aan de Spuistraat te vestigen. Ook zijn gasten genieten van zijn enthousiasme en de unieke sfeer. "Het is de plek waar ik het allerliefst, zoals de Belgen zeggen, op café ga", vertelt een dame die er al vijftien jaar komt. "Café De Zwart is thuiskomen. Het is wel een feit dat het bruine café uitstervend is. Ik kan echt alleen maar hopen, ik ben nu 48, dat ik hier over 20, 25 jaar nog steeds mag zitten."