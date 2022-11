Stad NL V De Jazzgracht van de stad: De Straten op de Oudeschans

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in het Centrum op de Oudeschans.

De Montelbaantoren schittert door de laatste zonnestralen van de herfst. Het is een vredig tafereel. Maar de Oudeschans is niet altijd een plek geweest om tot rust te komen. Van Gelderse plunderaars in de 16e eeuw tot grote groepen muzikanten en fans op de voormalige locatie van het Bimhuis. Is de gracht nou een plek om tot rust te komen of om uit je plaat te gaan?

Sinds David geboren is mag hij zich bewoner noemen van het prachtige huis waar we binnen stappen. Van massief houten deuren tot glas in loodramen; het huis lijkt wel een museum! Ook David kan met ons instemmen dat dit niet een plek is om afstand van te doen. Hij laat zijn eigen verdieping zien, wat omgebouwd is tot een 'studentenwoning.' Hier schrijft hij liedjes en komen zijn bandleden met hem muziek maken. Ook nu zit zijn vriend en de gitarist van hun band Doctor Velvet bij hem aan tafel een espresso te drinken.

Wonen op je werk? Of werken waar je woont? Esther kan het ons vertellen. We stappen binnen in haar enorme atelier. Hier is ze de burgemeester van het pand waar ze tafels verhuurt aan creatievelingen. Als ambachtelijk schoenmaker kan Esther schoenen maken in elke maat, kleur en met elk patroon. Maar het kan even duren tot je vindt waar je het best in bent. "Ik was eerst docentmaatschappijleer, antropoloog en ik heb in de politiek gezeten."