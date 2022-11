Ontsnapte serval zorgt voor reuring op IJburg: "Ik word er helemaal bang van!"

Niet alle bewoners waren onder de indruk van de serval. "Het is een tam huisdier, dus ik maak me niet heel erg zorgen", vertelt een bewoner. Vanwege de vacht van de serval kan het soms worden aangezien voor een luipaard of cheetah.

Een Amsterdammer die naar de foto van de kat kijkt twijfelt. "Het ziet er schattig, maar ook gevaarlijk uit". De grote kat is tam, maar kan ook agressief reageren. "Lijkt mijn ex wel", zegt een voorbijganger.

De serval is later in de middag in goede gezondheid gevangen door de politie. Maar voordat de politie de kat vond op de IJburglaan, dacht een Amsterdammer dat de politie zich misschien had vergist. "MIsschien zoeken ze mij wel", zegt een vrouw lachend met een tas en een jurk met exotische dierenprint.