Zeki wil monument voor gastarbeiders: "Ze moeten ook eens in het zonnetje"

De eerste generatie gastarbeiders die in de jaren zestig en zeventig naar Amsterdam kwamen verdienen een monument, vindt Zeki Güngör. Zijn eigen vader, Ismail, kwam in 1968 vanuit Turkije naar Nederland om te werken en heeft daar twaalf jaar zonder zijn familie gewoond. "Mijn jongste broertje noemde hem opa, omdat hij hem niet herkende."

Utrecht heeft in 2020 al groen licht gegeven voor een monument voor gastarbeiders. In navolging daarop heeft de familie Güngör een verzoek aan de gemeente Amsterdam gestuurd om hetzelfde te doen. "We willen de gastarbeiders in het zonnetje zetten. Maar ook Amsterdammers bewust maken wat veel mensen hebben moeten meemaken. Er zijn veel voorbeelden dat gezinnen echt verscheurd zijn", vertelt hij.

Ismail Güngör kwam in 1968 naar Amsterdam. Hij verdiende weinig in Turkije en wilde hier een paar jaar werken zodat hij in zijn thuisland een stuk grond kon kopen. "Die paar jaar, werden er steeds meer. Totdat mijn moeder na twaalf jaar zei: 'Of je haalt ons naar Nederland, of ik wil scheiden. Ik red het niet met de kinderen alleen', toen zijn wij naar Amsterdam gekomen", vertelt Zeki.

"Maar dat was nog niet zo makkelijk", vertelt Zeki. "Het lukte mijn vader niet om een eigen huis te vinden. Toen heeft hij als laatste hoop een brief in het Turks geschreven aan koningin Juliana. Daarna kregen we vrij snel een woning toegewezen in de Spaarndammerbuurt. Mijn ouders wonen daar nu nog steeds."

Ismail 6-9

Güngör werkte in de fabriek van Ford en als schoonmaker bij ABN Amro. "Hij moest heel hard werken. Daar heeft hij ook zijn bijnaam Ismail 6-9 aan overgehouden. Hij begon om 6.00 uur 's ochtend en kwam om 9.00 uur weer thuis. Toen moest hij koken voor de andere gastarbeiders, omdat hij de enige was die dat kon. En dat dag in dag uit", vertelt Zeki.

Het verzoek voor het monument is vorige maand ingediend bij de gemeente. Of het er dus gaat komen is nog even afwachten.