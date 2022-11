'Slagboomduikers' zorgen voor onrust bij operators: "Met ingehouden adem open ik de brug"

Rijkswaterstaat start deze week met een speciale sociale mediacampagne tegen zogenoemde 'slagboomduikers', weggebruikers die signalen van een slagboom negeren en er dan snel onderdoor duiken. Volgens een woordvoerder is het juist in deze drukke tijd van het jaar belangrijk dat weggebruikers hierbij stilstaan. "Het is echt levensgevaarlijk", zegt ook Monica, operator van de Schellingwouderbrug in Amsterdam.