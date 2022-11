Misdaad NL V 24.000 euro armer na babbeltruc: "Deel was bedoeld voor m'n kleinkinderen"

Een 81-jarige man uit Woerden wordt in oktober het slachtoffer van een babbeltruc en daarbij raakt hij 24.000 euro kwijt. Met zijn pinpas wordt onder meer voor duizenden euro's aan dure Moncler-jassen gekocht in de Bijenkorf op Dam. In Bureau 020 deze week het verhaal van het slachtoffer. "Mijn vertrouwen heeft een allejezus-grote klap gekregen."

De man wordt op dinsdag 11 oktober gebeld, er zouden verdachte transacties op zijn rekening te zien zijn. De zogenaamde bankmedewerker houdt hem vervolgens twee uur aan de lijn. Het slachtoffer wordt overgehaald een programmaatje te downloaden waarmee de bankmedewerker mee kan kijken op zijn telefoon. Op die manier ziet de zogenaamde medewerker dat het slachtoffer de week daarvoor twee keer een bedrag van vijfduizend euro heeft opgenomen. Cash, pinpas en telefoon Het slachtoffer had daar mooie plannen mee. "Mijn bedoeling was om dat voor de kerstdagen voor de kleinkinderen in envelopjes te doen", vertelt hij. "Ik had zelf bedragen in m'n hoofd van rond de tweeduizend euro per persoon en daar had ik cash voor nodig."

De medewerker aan de lijn vraagt het slachtoffer om dat geld mee te geven aan een koerier. Die kan dat vervolgens veilig op de rekening van het slachtoffer kan storten, is het verhaal. Het slachtoffer doet dat, ook geeft hij zijn pinpas mee én zijn mobiele telefoon, waar zogenaamd virussen op zouden zitten.

Pederdure jassen Diezelfde avond wordt er in Woerden gepind met de pas van het slachtoffer, de man die dat doet staat op beeld. Diezelfde avond gaan drie mannen bovendien winkelen bij de Bijenkorf op de Dam. Ze nemen alle tijd om meerdere peperdure Moncler-jassen te passen. Met drie volle tassen verlaten ze de winkel even later. Onduidelijk is of de man die pint in Woerden ook een van de drie winkelende mannen in de Bijenkorf is. Die avond wordt er voor meer dan 14.000 euro gepind en betaald met de pas. En dan is het slachtoffer dus ook nog zijn mobiele telefoon en die duizend euro cash kwijt. "Ga werken voor je geld", is zijn boodschap voor degenen die hem dit hebben aangedaan. "Dan kun je alles bereiken wat je hebben wil. En probeer op een eerlijke manier te leven." "Wij willen heel graag weten wie de verdachten op de beelden zijn", zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam. "Heb je informatie over hen? Laat het ons dan weten."