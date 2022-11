Amsterdam vrijhaven voor internationale verzetsmedia? "Hier adem je vrijheid"

Free Press Unlimited helpt deze bannelingen vaak op weg. Zo deden ze dat met het Iraanse radiostation Zamaneh, maar ook bij het Sudaneze Radio Dabanga, dat nu sinds drie jaar zelfvoorzienend is en ergens vanuit Amsterdam, om veiligheidsredenen wordt de precieze locatie niet bekend gemaakt, uitzendt.



"Amsterdam staat voor vrijheid, of voor vrijheden eigenlijk", zegt Ibrahim Jadelkarim, journalist bij radio Dabanga. "Wij zijn gelukkig ook een categorie die mogen profiteren van die vrijheden in Nederland, in Amsterdam, en daarvoor zijn we erg dankbaar."



Russische en Oekraïense vrije media zijn onlangs na inspanning van Derk Sauer neergestreken in het DPG-gebouw op Oostenburg. Van oudsher heeft Amsterdam een naam hoog te houden als het gaat om het vrije woord, in de 17e eeuw bijvoorbeeld al met de vrijheid van drukpers.