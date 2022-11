PvdA en GroenLinks: meer woningbouw mogelijk als Schiphol verder krimpt

Schiphol moet veel harder krimpen dan de huidige plannen van het kabinet zodat meer woningen kunnen worden gebouwd. Daarvoor pleiten c oalitiepartijen PvdA en GroenLinks samen met vijftig raadsleden uit de regio en de Provinciale Statenfracties van beide partijen in een opiniestuk in Trouw .

De partijen spreken in het stuk over een 'eerlijke krimp' van minstens 20 procent die de luchthaven moet doormaken. Volgens hen moet het aantal jaarlijkse vliegbewegingen van en naar het vliegveld omlaag tot tussen de 300.000 en 400.000 vluchten. Het kabinet wil tot nu toe niet verder gaan dan een krimp van 12 procent.

Volgens de twee linkse partijen zou uit onderzoek van To70 (pdf) blijken dat bij een dergelijke krimp er een potentieel is van 70.000 tot 167.000 extra woningen in de regio. "De keuze tussen vervuilende vluchten of nieuwe woningen is snel gemaakt zou je denken, maar tot nu toe gaat het belang van Schiphol steeds voor.”

De partijen denken aan het schrappen van nachtvluchten en vluchten aan de randen van de nacht, het verminderen van drukke landingsbanen en het fors investeren in alternatieven zoals de trein. Ondanks de gewenste krimp blijft het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar de luchthaven nodig, meldt een PvdA-woordvoerder desgevraagd. "Het verlengen van de Noord/Zuidlijn is bedoeld om het internationale treinverkeer een boost te geven en om woningbouw en werkgelegenheid op meer plekken mogelijk te maken."