Stichting wil dat Vliegenbos weer groen en donker wordt: "Het is inmiddels een park geworden"

Stichting W.H. Vliegenbos heeft een plan geschreven om het Vliegenbos in Noord weer terug te brengen naar hoe het ooit was. Meer groen, meer bomen, kronkelpaadjes en minder ruimte voor verkeersbewegingen. Als de plannen doorgaan moet zelfs de tennisclub op termijn vertrekken: "We moeten zorgen dat het bos blijft bestaan voor de komende generaties."

Ronald Hooft is voorzitter van Stichting W.H. Vliegenbos. Hij durft te stellen dat de flora en fauna in het Vliegenbos nergens anders ter wereld op deze manier bestaat. "Het is echt uniek. Er leven vossen, haviken, uilen, ijsvogels. Dat zie je helemaal nergens, maar wel gewoon midden in het bos in Amsterdam-Noord", vertelt hij.

Om die natuur en de dieren te beschermen, schreef de stichting een plan: Vliegenbos 3.0, waarin zij pleit voor een zo groen en donker mogelijk bos, natuurvriendelijke verlichting en minder verkeersbewegingen.

"We willen dat de gemeente een grote, duurzame, forse investering gaat doen om dit bos toekomstbestendig te maken. Noord groeit enorm, er komen straks 30.000 nieuwe inwoners bij, en om te voorkomen dat dit bos niet wordt ondergestampt door al die bewoners, moet je nu heel stevig ingrijpen om het goed te houden", vertelt Hooft.

Tennisclub

Dat betekent volgens Hooft dus ook geen cultuurvoorstellingen, picknickplekken en geen parkeerplaatsen. En de tennisclub zoals die er nu staat, met verlichting en parkeerplek, zou op termijn moeten vertrekken omdat het geluid van de mensen en het licht van de banen de dieren zou verstoren.

Tjay Tjiook is voorzitter van Tennisclub Elzenhagen en ziet niks in dat plan. "Het is onbestaanbaar dat wij hier gaan vertrekken. Ik snap niet wat onze tennisbanen voor slechts doen voor dit bos. De lichten doen we 's avonds uit en er hebben zoveel mensen ontzettend veel plezier van sporten in de natuur. Wij gaan hier echt niet weg", vertelt hij.

Of de gemeente ook echt iets met de plannen van de stichting gaat doen is nog niet bekend. Wethouder Melanie van der Horst heeft vorige week om tafel gezeten met de stichting en zij laat weten hun input mee te nemen.