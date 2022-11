Hoe werken verkeerslichten? "Niet hoe vaker je drukt hoe sneller groen"

"Gezeik, te lang wachten" en "Amsterdammers lopen door rood terwijl ze moeten stoppen". Verkeerslichten houden de gemoederen onder Amsterdammers flink bezig. De stad staat er dan ook vol mee. Op ruim 430 kruispunten is er wel één te vinden. Maar hoe werken ze eigenlijk op zo'n drukke kruising? En heeft het zin om eindeloos op het knopje te drukken? Op deze vragen en meer geeft verkeerslichtenontwerper Maarten Nelissen antwoord in Het Verkeer .

Op de kruising Amstelkade, Ceintuurbaan in de Pijp ontmoeten we verkeerslichtenontwerper Maarten Nelissen. Hij geeft antwoord op de meest prangende vragen van Amsterdammers.

Naast dat verkeerslichten op elkaar zijn afgesteld, zijn soms ook hele kruisingen aan elkaar gekoppeld. Op deze manier zijn er groene golven in de stad. "Zo kunnen auto's en fietsers in één keer door bij verschillende kruispunten."

Knopje drukken

De meeste Amsterdammers zijn sceptisch over de werking van het knopje bij een verkeerslicht. "Maar ik heb wel het idee dat het sneller gaat dan", vertelt een voorbijganger.

"Deze vraag krijgen we vaker", zegt Nelissen lachend. "Er is geen meerwaarde om vaker op de knop te drukken. Het is niet: hoe vaker je drukt, hoe sneller groen je krijgt." Maar überhaupt drukken heeft wel zin. "Voetgangers moeten altijd drukken om groen te krijgen. Fietsers hebben in principe detectielussen in het wegdek, maar als deze het niet doen dan kunnen ze wel het drukknopje gebruiken."