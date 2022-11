Ihattaren dag na aanhouding weer op vrije voeten

Voetballer Mohamed Ihattaren is een dag na zijn arrestatie weer op vrije voeten. Dat meldt zijn advocaat Sander Janssen via Twitter. Ihattaren, die dit jaar gehuurd werd door Ajax, werd gisteren in zijn woning in Utrecht opgepakt op verdenking van ernstige bedreiging.

Volgens Ihattarens advocaat gaat het om een zaak van 'geruime tijd geleden' die nog bij de politie in onderzoek is. "Mohamed heeft daarover bij de politie verklaringen afgelegd en is vandaag weer in vrijheid gesteld", aldus Janssen.

"Zoals uitgebreid in de media is bericht heeft Mohamed een veelbewogen periode in zijn leven gekend", vervolgt de advocaat. "Hij had de afgelopen weken de weg naar boven weer gevonden en zal zo snel mogelijk terugkeren naar Italië om daar zijn trainingen te hervatten. Hij hoopt dat hem de rust en gelegenheid zal worden geboden zich weer honderd procent te kunnen richten op waar het voor hem allemaal om draait: het voetbal."