Stad NL V Zuidas groener dan mensen denken: "Het is echt aan het veranderen"

Wist je dat veel nieuwe gebouwen in Amsterdam meer zijn dan alleen stenen? Met gaten, spleten en groene tuinen hebben dieren en planten er ook iets aan. En dit is goed voor het groen in de stad. In Amsterdam Springt op Groen spreken we landschapsarchitect Maike van Stiphout over groeninclusief bouwen. Ook vertelt stadsecoloog Geert Timmermans dat de Zuidas veel groener is dan de meesten denken.

In Sloterdijk op de Amsterdam Vertical ontmoeten we landschapsarchitect Maike van Stiphout. Dit groene bouwwerk heeft op elk van de negentien verdiepingen een groene tuin rondom. Van Stiphout is een van de bedenkers van de Vertical en heeft nagedacht over de natuur betrekken bij het gebouw: "Als wij als mensen geld stoppen in een nest dat we zelf gaan maken. Dan kunnen we net zo goed dat nest vergroten voor een heleboel andere soorten!"

Van Stiphout laat zien wat er allemaal groeit op de daktuinen. "Hier hebben we bijvoorbeeld rozemarijn geplant en dat is goed voor de bijen", zegt ze al wijzend naar het stuk tuin. Het bouwwerk is ook bedoeld om de Brettenzone te verbinden met het groene Westerpark en daarmee ook de rest van de stad. "Dwars door Sloterdijk heen, waar veel gebouwd gaat worden."

Valley, Zuidas

De Zuidas wordt niet vaak geassocieerd met groen. "Grijs, heel veel wind, heel kaal en kil" zegt een van de bezoekers. Geert Timmermans, stadsecoloog bij de gemeente, geeft aan dat de Zuidas veel groener en diervriendelijker is dan de meeste mensen denken. "Dat is echt aan het veranderen", aldus Timmermans. Nieuwe gebouwen worden op een manier ontworpen zodat de natuur er ook iets aan heeft, bijvoorbeeld de Valley. ''Daar is gekeken hoe natuur een onderdeel kan worden van het gebouw, dus in de gevel op de balkons zijn allemaal ruimtes uitgespaard waar groen, struiken en bomen, zijn geplant" geeft de stadsarcheoloog aan. Dit zal zich gaan vormen tot een groene wand van bos; bewoonbaar voor zowel mensen, dieren en planten.

gierzwaluwen

Even verderop, in de Sarphatistraat, wordt druk gespeculeerd wat de witte gaten in de gebouwen toch zijn. Ook daar is namelijk rekening gehouden met de natuur. "Ik heb echt geen idee, ik zou denken dat het versiering is", zegt een voorbijganger. "Camera's?", gokt een ander. Het goede antwoord komt van Timmermans. De gaten zijn speciaal gemaakt voor de gierzwaluw. "Het is eigenlijk een soort rots waar de gierzwaluw gewoon in kan," aldus Timmermans, "daar zijn de ruimtes waar ze kunnen broeden." Een jonge voorbijganger is blij met het initiatief: "De mens vernielt de natuur een beetje, maar als wij de natuur zo ook een beetje helpen. Dat is goed natuurlijk."