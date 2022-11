Stad NL V Slapen in de kroeg: De Straten in de Marnixstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Marnixstraat.

Bijna iedereen heeft wel eens last van zijn of haar buren. Een feestje dat te lang doorgaat, een luidruchtige ruzie of andere lawaaiige activiteiten. Maar wat nou als je boven een kroeg woont? Dan is het elke dag “feest”. Of zijn er ook voordelen die opwegen tegen de nadelen?

Het eerste dat ons opvalt is de kapotte deurbel. Volgens Mayke een verloren zaak, want de dronken kroegbezoekers trekken de bel er regelmatig af. We lopen mee naar boven en worden verwelkomt door een huiskamer vol met vlaggetjes. Als dochter van de kroegeigenaar onder haar woning is ze wel wat geluid gewend. " Het geluid is meer als white noise voor mij, ik hoor het niet meer."

We ontmoeten Marijn in het huis van zijn broer, ook wel de hangout spot van hun band The Pheromones. De twee broers besloten dichtbij elkaar te blijven dus nu wonen ze boven elkaar. Eén bar onder hun huis was blijkbaar nog niet genoeg, en staan we in hun eigen thuisbar. Over het wonen boven een kroeg is hij relaxt: "Mensen schreeuwen op straat uitbundig, als je hier woont is dat heel normaal.” We eindigen met een drumconcert, "maar ik ben geen drummer he?", verzekert Marijn ons.

