Celstraffen en tbs geëist voor 'liquidatie op bestelling' in Amstelveen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist acht jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 17-jarige jongen voor een liquidatie vorig jaar in Amstelveen. Daarbij werd een 56-jarige man uit Almere op straat doodgeschoten. Justitie wil dat de minderjarige jongen wordt berecht volgens het volwassenenrecht, wat niet vaak voorkomt. Tegen een 21-jarige medeverdachte is 20 jaar cel geëist.

Het slachtoffer werd op 22 december vorig jaar neergeschoten op de Wieringerstraat. Hij was in eerste instantie aanspreekbaar, maar overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens Het Parool betrof het de crimineel Itzhak Meiri, die terugkwam van een tandartsbezoek.

Bij de schietpartij werden zeker zeven schoten gelost, waarbij een van de kogels was afgevuurd in de richting van een speelveldje waar kinderen aan het spelen waren. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer meerdere dagen werd gevolgd en opgewacht. "Er was sprake van een geplande actie die erop gericht was het slachtoffer van het leven te beroven", aldus de officieren op zitting.

DNA-sporen

Een dag na de liquidatie werd de 21-jarige verdachte aangehouden, enkele weken later op 11 januari werd de 17-jarige opgepakt. Sindsdien zitten beiden vast. De politie kwam hen op het spoor dankzij een peilbaken dat de politie onder de auto van het slachtoffer aantrof. Dat baken kon worden gelinkt aan de telefoon die de 21-jarige verdachte gebruikte. Op het baken werden DNA-sporen van beide verdachten aangetroffen.

Op camerabeelden van de woning van het slachtoffer is te zien dat een paar dagen voor de liquidatie iets onder de auto van het slachtoffer wordt bevestigd. Bij de doorzoeking van de woning van de 21-jarige verdachte heeft de politie kledingstukken aangetroffen die lijken op de kleding van de schutter op de camerabeelden. Op deze kleding zijn behalve DNA-sporen van de minderjarige ook schotresten aangetroffen.

'Proefschieten'

Op een telefoon van de 21-jarige verdachte werden beelden gevonden van enkele dagen voor de liquidatie. Daarop zijn beide verdachten te zien die met het wapen 'proefschieten' in het Bijlmerpark. En op de telefoon van de minderjarige verdachte stonden foto’s van enkele dagen ná de liquidatie waarop hijzelf met een grote hoeveelheid cash geld staat.

Volgens de officieren is er sprake van een nauwe en bewuste samenwerking, en dus van medeplegen. "Ze gingen samen proefschieten in het Bijlmerpark, ze gingen samen naar de woning van het slachtoffer waar de minderjarige verdachte het baken plaatste, ze achtervolgden samen het slachtoffer, ze gingen samen naar de plaats delict, waar de meerderjarige verdachte de minderjarige verdachte af zette en hem daarna weer oppikte", aldus het OM.

Volwassenenrecht

De minderjarige verdachte wordt wat de officieren betreft berecht volgens het volwassenenrecht. "Wat het OM betreft gaat het hier om een feit met een uiterst volwassen karakter. Een liquidatie op bestelling tegen betaling. Een feit bovendien dat kalm en goed is voorbereid met inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen zoals het proefschieten, het schieten met handschoenen aan en het dragen van een mondkapje om herkenning te voorkomen."

De rechtbank doet op 16 december uitspraak.