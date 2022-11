Sietse Bakker, grote man achter Eurovisie Songfestival, nieuwe directeur Amsterdam 750

Sietse Bakker was de grote man achter het Eurovisie Songfestival dat in 2021 in Rotterdam werd georganiseerd. Hij is al 15 jaar nauw betrokken bij de organisatie van het festival. Bakker zal de komende jaren het gezicht worden van Amsterdam 750. In 2025 zal er uitgebreid worden stilgestaan bij het feit dat de stad dan 750 jaar bestaat.

Tot begin dit jaar was Lennart Booij programmadirecteur. Maar na vragen van journalisten bleek dat de duur dat hij zou worden ingehuurd in strijd was met Europese regelgeving. Hij moest daarom zijn functie neerleggen. Burgemeester Halsema gaf toen toe dat dat proces 'rommelig' was verlopen.

De geboren en getogen Amsterdammer Bakker zal tot het einde van het programma in dienst treden bij de gemeente Amsterdam.