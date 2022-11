Wethouder Pels: "We moeten snel ingrijpen bij incidenten in gemengde wooncomplexen"

Meer psychosociale hulp voor bewoners en sneller ingrijpen bij nieuwe incidenten. Het zijn twee van de maatregelen die de gemeente gaat nemen in wooncomplexen waar zowel statushouders als Nederlandse jongeren wonen. "Het is belangrijk dat wij, samen met de corporaties en de GGD, staan voor de veiligheid van de bewoners", zegt wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting).

Pels stuurde woensdag samen met wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang Vluchtelingen) een brief naar de gemeenteraad over de nieuwe maatregelen. In mei maakte AT5 een verhaal over de situatie in Stek Oost, een van de vijftien Amsterdamse complexen waar statushouders en Nederlandse jongeren wonen. In anderhalf jaar tijd deden bewoners daar twintig keer aangifte tegen medebewoners, onder meer vanwege aanranding en geweld.

De VVD en JA21 stelden daarop raadsvragen over de situatie in het complex in Oost en de andere gemengde wooncomplexen. Het was aanleiding voor het college om de situatie in al die complexen onder de loep te nemen. "Wat we zien is dat het op de meeste complexen goed gaat, zeker bij de kleinschalige projecten. Daar is iedereen heel tevreden, gaan mensen zelfs samen op vakantie. Maar we zien ook dat we bij de grootschalige projecten aanvullende maatregelen moeten nemen", zegt Pels.

Veiligheid bewoners

Zeker bij die grootschalige projecten is de kans namelijk groter dat er bewoners zijn met psychische klachten of andere klachten waardoor het samenwonen met anderen lastig gaat. "Soms heeft iemand extra ondersteuning nodig", zegt Pels. "Soms kan het ook zijn dat het niet goed gaat met iemand en dat is het wel belangrijk dat wij als gemeente samen met de corporaties, met de GGD staan voor de veiligheid van de bewoners die daar wonen. En dus ook zeggen: dan moeten we naar de samenstelling kijken maar ook bij incidenten snel ingrijpen."

Een andere maatregel is dus dat er meer psychosociale hulp komt voor bewoners die daar behoefte aan hebben. De zorg voor die bewoners kwam nu in veel gevallen bij medebewoners te liggen. Eerder sprak AT5 daarover met onder anderen Jasper den Duijf, bewoner van een ander complex, Spark Village. Hij zei toen: "We hebben wel voorlichting gehad over met met psychologische problemen, maar dat is zo moeilijk."



Hij is blij dat de gemeente nu luistert naar de roep om meer psychologische hulp, die niet alleen vanuit Spark Village klonk. "Alleen maar een heel goede zaak", zegt hij. "Hoe professioneler ze het aan gaan pakken, hoe beter. Ze zijn nu een paar jaar verder, ze weten

Lager percentage statushouders

Ook wil de gemeente bij nieuwe wooncomplexen en bij grote wooncomplexen (meer dan 150 bewoners) die er nu al zijn, gaan kijken naar een andere verdeling van het aantal statushouders en Nederlandse jongeren. Nu is die verdeling op de meeste plekken 50/50. De gemeente acht een verdeling met minder statushouders en meer jongeren voor de grotere locaties geschikter. "We beginnen aan een nieuwe verdeling, door maatwerk, per locatie te gaan hanteren", zegt Pels.

Voor nu een goede oplossing, vindt Den Duijf, maar dat geldt volgens hem niet voor de langere termijn. "Begin met een kleinere groep statushouders en bouw het langzaam op. Het is nog steeds heel wenselijk om gewoon een heel goeie gemengde groep met mensen te hebben. Dat maakt de community echt beter."