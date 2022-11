Kale & Kokkie volgen het WK: "Heb je Suarez gezien? Die begint steeds meer op mij te lijken"

Het is dezer dagen muisstil in en rond de Johan Cruijff Arena, want een reeks Ajacieden is begonnen aan het WK in Qatar. Met Kale & Kokkie richten we ons in deze podcast tijdelijk op het wereldkampioenschap en Oranje. Uiteraard houden we ook ontwikkelingen bij Ajax in de gaten. "Het is vloeken in de Ajax-kerk, maar misschien moet Schreuder in het Van Gaal-systeem gaan spelen."