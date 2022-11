Van journalist naar treinmonteur: statushouders aan de slag bij de NS

De Amsterdammers Mohammed (26) uit Iran en Roohullah (37) uit Afghanistan zijn twee van de vijftien statushouders die sinds drie maanden in dienst zijn bij de NS als treinmonteur. In de strijd tegen personeelstekort, zag hun nieuwe werkgever deze groep arbeidskrachten lange tijd over het hoofd. De weg van architect, journalist of zelfs archeoloog naar treinmonteur blijkt een gouden greep voor beide partijen.

Hij werkt vier dagen in de treinstellenhal in Haarlem en volgt één dag in de week de opleiding mechatronica aan het ROC van Amsterdam. Net als de andere statushouders die het 2-jarige leerwerktraject volgen tot treinmonteur, krijgt hij na of voor zijn dienst extra taallessen. Mohammed: "We worden zo begeleid om de werkinstructies goed te kunnen begrijpen."

"Mijn droom is om een belangrijk persoon te worden die mensen makkelijker en blijer laat leven. Bijvoorbeeld door te werken aan treinen zonder wielen, die rijden zonder energie of zonder motor, dat soort dingen." De voormalig architect Mohammed Bovyri Monjei vluchtte zesenhalf jaar geleden vanuit Iran naar Nederland en is ambiteus. Na een toelatingstest waarbij hij een hoofdschakeling moest aansluiten, werd hij aangenomen bij de NS als leerling-monteur.

De 37-jarige Roohullah Ahmadi was journalist in Afghanistan voordat hij naar Nederland vluchtte. Hoewel hij nooit eerder een technisch beroep uitoefende, is hij blij met zijn nieuwe werk. Ook al is de opleiding ver onder zijn niveau vergeleken met zijn werk als journalist in Afghanistan. "Doordat alles nieuw is, is het uitdagend voor mij en leer ik steeds iets nieuws."

Op zoek langs buurthuizen

NS-afdelingshoofd Erik Koning bedacht het leer-werktraject samen met Wendel Röntgen van uitzendbureau Randstad, die de geschikte statushouders voor het werk bij de NS vond. Röntgen fietste daarvoor de hele stad af langs buurthuizen, koffiehuizen en maatschappelijke organisaties.

Röntgen: "Ze weten de weg naar werk niet altijd te vinden." Uit cijfers van Onderzoek en Statistiek van de gemeente blijkt ook dat een kwart van de Amsterdamse statushouders die in 2019 aan het werk was, nu nog thuis zit. Voorman Erik Koning is blij dat hij vijftien van hen voor een monteursfunctie heeft weten te krijgen. "Ze hebben altijd zin om te werken en zijn heel leergierig. Het is echt uitzonderlijk."