Werkzaamheden Koninginneweg liggen voor op schema: ''We zijn zes weken eerder klaar''

De Koninginneweg krijgt een nieuwe inrichting. De straat is daarom al zes maanden afgesloten voor verkeer. Dit heeft gevolgen voor ondernemers en bewoners. In Het Verkeer kijken we hoe de werkzaamheden ervoor staan en spreken we ondernemers die reikhalzend uitkijken naar de einddatum van de werkzaamheden. Gelukkig is die einddatum, april volgend jaar, zes weken eerder dan gepland vertelt omgevingsmanager Benjamin van Enter.

AT5

Quote ''Koekje hoeft niet maar een bakje koffie zou wel lekker zijn'' Shovelmachinist

''De werkzaamheden gaan goed'', vertelt omgevingsmanger Benjamin van Enter. ''Alles onder de grond is afgemaakt. De nieuwe tramrails ligt erin en we hebben ook al een groot gedeelte geasfalteerd.'' Dit ging zo voorspoedig dat de werkzaamheden nu voor op schema liggen..



''Het is gewoon lekker doorwerken, daar zijn we voor hè', vertelt de shovelmachinist die zwaaiend naar ons toe komt rijden. Hij zou alleen wel iets meer koffie kunnen gebruiken dus vandaar zijn oproep voor de buurt: ''Een koekje hoeft niet maar een bakje koffie zou wel lekker zijn.''

Shovelmachinist kan wel een bakje gebruiken

Voor de buurt hebben de werkzaamheden veel gevolgen. ''We hebben de hele weg moeten afsluiten zodat nood- en hulpdiensten er altijd langs kunnen en voor het werkverkeer'', aldus Van Enter. En dat betekent dat winkeliers het moeilijk hebben. ''Het betekent gewoon minder klandizie. Het is gelukkig te overzien maar we kunnen pas op langere termijn zien wat het effect is van de werkzaamheden", aldus de eigenaar van een wijnhandel. In de chocoladewinkel zijn ze enthousiast over de vorderingen op straat. ''Het begint er mooi uit te zien en ik kan niet wachten tot het klaar is, want we krijgen een hele mooie brede stoep.''

Eigenaren chocoladewinkel op de Koninginneweg

Het is voor ondernemers en bewoners nog even doorbijten want de komende maanden moet er nog van alles worden gedaan. ''We gaan de zuidzijde asfalteren, we moeten stoeptegels leggen en bomen planten.'' En dat is niet alles, vertelt Van Enter. ''Ook gaan we het Valeriusplein en de aansluiting met de Willemsparkweg afmaken.'' ''Als alle werkzaamheden dan klaar zijn, is de Koninginneweg een 30 km/u straat, met meer bomen en fietsnietjes, minder autoperakeren en toegankelijke tramhaltes.''

Artist impression Koninginneweg

Koninginneweg afgesloten Autoverkeer wordt nog altijd omgeleid via de De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat. Fietsers gaan via de Valeriusstraat en door de Willemsparkbuurt en voetgangers kunnen langs het werk lopen. De werkzaamheden zijn in april klaar, dat is ongeveer zes weken eerder dan gepland