Zeeburgertunnel maandag- en dinsdagnacht dicht vanwege werkzaamheden

De Zeeburgertunnel gaat aankomende maandag- en dinsdagnacht dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. Elke nacht is een andere tunnelbuis afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een kwartier extra reistijd.

Rijkswaterstaat houdt een inspectie in het tunnelsysteem, ook worden de tunnelbuizen schoongemaakt. Maandag 28 november wordt de oostbuis tussen 23.00 uur en 05.00 uur afgesloten. Verkeer van Zuidoost richting Noord kan dan niet door de tunnel rijden. Ook de verbindingsboog van de A1 richting de tunnel is dan dicht.

Dinsdag 29 november wordt de westbuis tussen 23.00 uur en 05.00 uur afgesloten. Verkeer van Noord richting Zuidoost kan dan niet door de tunnel en wordt omgeleid. Het verkeer wordt omgeleid via de ring of via de Schellingwouderbrug.