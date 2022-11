Temperatuur eind van de week naar beneden

De middagtemperatuur komt aan het eind van de week niet boven de 4 of 5 graden uit, meldt Weeronline. In de nachten zal het licht vriezen. Hoewel het voornamelijk droog blijft, hoeven we niet veel op de zon te rekenen. "Het weerbeeld ziet er wat somber uit met vaak veel bewolking."

De laatste dagen van de meteorologische herfst verlopen verder grijs en bewolkt. Vooral dinsdag en woensdag is er kans op nevel en mist. In de kustgebieden kan de zon even doorbreken, maar in de rest van het land is het sterk nevelig of de hele dag mistig. Hier en daar valt ook wat motregen. De temperatuur komt de komende dagen uit op zo'n 6 tot 9 graden, maar kan verder dalen als het mistig blijft.