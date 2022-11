Johan Cruijff Arena kleurt twee keer oranje tijdens EK-kwalificatie

Twee van de vier kwalificatiewedstrijden voor het EK van 2024 worden gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Het Nederlands elftal ontvangt Frankrijk en Ierland in de jacht naar een ticket voor het eindtoernooi in Duitsland.

Hoewel het WK nog in volle gang is, kan er al worden verder gekeken dan het toernooi in Qatar. Om tot de 24 landen te mogen horen die kans maken op de Europese titel moet Nederland zich langs Frankrijk, Ierland, Griekenland en Gibraltar wurmen. De nummer één en nummer twee van de poule gaan in ieder geval door, maar ook als Nederland de beste nummer drie is van alle groepen wordt het ticket bemachtigt.

De eerste twee thuiswedstrijden van Nederland worden gespeeld in De Kuip en het Philips Stadion, daarna kleurt de Arena voor de laatste twee duels oranje. Op vrijdag 13 oktober 2023 komen de Fransen richting Amsterdam en op zaterdag 18 november 2023 is het de beurt aan de Ieren.

Eerdere ontmoetingen

Oranje speelde in totaal 28 interlands tegen Les Bleus. Elf keer won het Nederlands elftal, dertien keer de Fransen en vier keer eindigde het in een remise. De laatste wedstrijd tegen Frankrijk werd gespeeld in de Nations League van 2018, Oranje won met 2-0. Het kan nog altijd dat de twee landen elkaar kruizen in Qatar.

Ook tegen de The Boys in Green speelde Nederland al meerdere interlands, in totaal zijn dat er 22. Waarvan er elf werden gewonnen, zeven verloren en vier met een gelijkspel eindigden. De meeste van die duels werden gespeeld in de vorige eeuw, sinds 2000 stonden de twee landen maar vijf keer tegen over elkaar. De laatste keer was in 2016, toen eindigde het in 1-1.