Woede en onbegrip na rellen op Mercatorplein: "Het leek wel oorlog"

Er is veel woede en ongeloof bij omwonenden rond het Mercatorplein na de rellen van Marokkaanse voetbalfans gisteravond na de overwinning tegen België op het WK. Zo'n 500 fans trokken zich richting het plein na de 2-0 winst. Wat een feest moest zijn, eindigde in een huurauto en een scooter in vuur en vlam.

"Het is enkel maar dat jonge grut. Dit heeft helemaal niets meer te maken met het voetbal en de liefde voor de sport", reageert een dame op de rellen. "Ik schrok ervan, het leek wel oorlog." Ook een andere man begrijpt vrij weinig van de rellen. "Ik heb er geen woorden voor. Ze hebben toch gewonnen?"

Een vrouw die aan het Mercatorplein woont zag het allemaal gebeuren. "Het feest vind ik allemaal niet zo erg. Alleen het vuurwerk en de brand is hetgeen waardoor ik echt uren in mijn eigen huis opgesloten heb gezeten." De buurtbewoonster is dan ook niet te spreken over het optreden van de politie. "Ik belde al om 16.30 uur en ook meerdere keren daarna. Ze zeiden dat ze er mee bezig waren, terwijl het bleef escaleren."

"De tijd die er tussen de sfeeromslag en het optreden van de ME zit, heeft te maken met het feit dat we altijd proberen de-escalerend op te treden en rekening moeten houden met een opkomsttijd", reageert de politie. "De agenten van het basisteam die rond het plein aanwezig waren hebben er bewust voor gekozen om niet op het plein op te treden, ook voor hun eigen veiligheid."

Donderdag tegen Canada

Donderdag speelt Marokko de laatste groepswedstrijd tegen Canada. Het Noord-Afrikaanse land kan zich dan voor het eerst sinds 1986 plaatsen voor de achtste finale van het WK. De driehoek is bezig met het bekijken van mogelijke inzet voor donderdag.

De buurtbewoonster hoopt dat het donderdag beter verloopt. "Ik mag dan hopen dat de politie en de burgemeester wel gaan ingrijpen als het uit de hand loopt. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd, maar ik wil nog een beetje vertrouwen houden.