Douane heeft beet: 300 kilo cocaïne aangetroffen tussen vracht, straatwaarde van ruim 30 miljoen

De douane heeft op Schiphol een grote vangst gedaan tijdens het controleren van een vracht afkomstig uit Mexico. In de platen die worden gebruikt om de vracht op te vervoeren trof de douane ongeveer 300 kilo cocaïne aan.

De douane laat weten dat de gevonden cocaïne een straatwaarde heeft van ruim 30 miljoen euro. De douane trof de drugs aan tijdens een controle van de vracht op zondag. De cocaïne is inmiddels vernietigd en de zaak wordt onderzocht door de douane, de FIOD en de Koninklijke Marechaussee.

Deze maand had de douane ook al beet toen Staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën op bezoek was. Tussen een partij rozen werd toen 50 kilo coke aangetroffen. De staatssecretaris bezocht de luchthaven om de werkzaamheden van de douane in het kader van het tegengaan van ondermijning te bekijken.