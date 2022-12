Collectieve zorgverzekering voor lage inkomens: "Extra zorg kan ik gewoon niet betalen"

Door de koopkrachtcrisis is het voor veel Amsterdammers moeilijk om rond te komen. Vaak is het betalen van vaste lasten, zoals de zorgzekering al te veel. Met de collectieve zorgverzekering wil de gemeente stadsbewoners met een laag inkomen en weinig vermogen tegemoetkomen. In Amsterdam Informeert vertelt Hakim Laajil over deze zorgverzekering.

AT5

In Amsterdam leeft één op de zes huishoudens in armoede. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Zilveren Kruis om de collectieve zorgverzekering mogelijk te maken. "Amsterdammers met een laag inkomen of werken en weinig verdienen, kunnen mee doen met deze verzekering", vertelt Hakim Laajil van Gemeente Amsterdam. Het gaat om een korting op de basisverzekering en een gratis aanvullende verzekering. Ruim 60.000 Amsterdammers hebben zo'n collectieve zorgverzekering.

Hakim Laajil, Gemeente Amsterdam - AT5

Veel Amsterdammers die we op de Ten Katemarkt spreken hebben moeite met het betalen van een zorgverzekering of gaan er op bezuinigen. Een jongeman vertelt dat hij voorheen een aanvullende verzekering had met fysiotherapie. Maar daar ziet hij dit jaar van af: "Ik ga nu alleen het basispakket afsluiten en geen extra zorg erbij nemen. Dat kan ik gewoon niet betalen." Andere voorbijgangers bezuinigen op kosten voor de tandarts of hebben een bezoek zelfs uit moeten stellen. "Ik moet naar de tandarts gaan, maar heb het nu twee keer uitgesteld", zegt een man. We spreken ook een Amsterdammer die gebruik maakt van de Collectieve zorgverzekering. Zij heeft een uitkering en haar zoon heeft extra voorzieningen nodig, zoals een rolstoel en speciaal vervoer. Ze vertelt dat het met deze verzekering nog steeds duur is, maar wel betaalbaar is voor haar.

