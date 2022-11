Kijken naar koppen: Brazilianen vieren feest na bereiken knock-outfase

Maandag speelde Brazilië hun tweede poulewedstrijd tegen Zwitserland. In café Brazilian Roots hadden Brazilianen zich massaal verzameld om de wedstrijd te kijken. De aanwezige supporters hopen op een overwinning, zodat Brazilië verzekerd is van de volgende ronde.

Ondanks dat de eerste wedstrijd relatief gemakkelijk met 2-0 werd gewonnen tegen Servië, waren sommige aanwezige fans toch een tikkeltje nerveus. Vier jaar geleden op het WK trof Brazilië Zwitserland ook al in de groepsfase, toen werd het 1-1. Ook door het uitvallen van Neymar, sterspeler van de Seleção, in de vorige wedstrijd zijn de supporters nog niet gerustgesteld op een overwinning. Maar toch lieten die zorgen de pret niet drukken. Een DJ speelde Braziliaanse hitjes in het café en er werd vooraf al volop gefeest.

Brazilië dringt in de eerste helft flink aan, maar lukt het niet om de bal in het net te krijgen. Zwitserland houdt goed stand, en beide ploegen lukt het niet de leiding te pakken. De eerste helft verloopt op wat kansen van Brazilië na vrij rustig. Beide ploegen kunnen bij winst door naar de volgende ronden, dus er staat veel op het spel.

VAR grijpt in

De tweede helft is een stuk spannender. Vinícius Júnior schiet de bal er in de 66e minuut in, maar de VAR betrapt hem op buitenspel en de scheidsrechter keurt de goal af. Bijna twintig minuten later is het toch raak. Rodrygo geeft de bal stijlvol voor aan Casemiro die hem vervolgens met een prachtige trap erin schiet. De Brazilianen in het café zijn door het dolle heen.